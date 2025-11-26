Adorni encabeza su primera reunión de Gabinete y presenta a los ministros de Seguridad y Defensa

El flamante jefe de Gabinete se encuentra al frente de la cumbre con los titulares de las distintas carteras del Ejecutivo en la Casa Rosada.

Hoy 09:35

Manuel Adorni encabeza la primera reunión de Gabinete desde que asumió como jefe de Gabinete de Ministros. La reunión comenzó a las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y cuenta con la presencia de toda la cúpula del Gobierno, incluyendo los próximos ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Carlos Presti (Defensa).

En la misma, también se encuentra el presidente de la Nación, Javier Milei. La premisa será que se traten los avances de los principales temas que se abarcarán en las sesiones extraordinarias del Congreso, pero que después esto desemboque a una segunda parte en la cual Adorni haga una introducción a los ministros y secretarios presidenciales sobre cómo planea hacer el seguimiento de gestión en cada una de las carteras del Gobierno.

Adorni planea hacer una suerte de seguimiento intenso de cada uno de los ministerios para ver si están pudiendo dinamizar las políticas y los objetivos de la gestión como se esperan que hagan para esta segunda parte de la presidencia de Milei. Estas reuniones de Gabinete se van a producir cada 10 días, aproximadamente.

Antes de este encuentro ampliado, Adorni ya había mantenido un encuentro cara a cara con cada uno de los ministros para conocer las particularidades de sus carteras.

Esto se dio antes de que se anunciara este sábado que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad Nacional y Defensa, respectivamente. La novedad de este encuentro es que tanto los dos funcionarios salientes como los dos entrantes estarán presentes este miércoles en la Casa Rosada.

Será la última vez que coincidan. Monteoliva podría jurar la semana que viene, mientras que la entrada de Presti podría darse unos días más tarde porque Milei quiere que Petri siga siendo su ministro en funciones al momento de hacer el acto de entrega de los F-16, lo que se considera un hito de la gestión del dirigente mendocino-radical.