Las infartantes micro bikinis que lució Dua Lipa en Brasil

La cantante británica se encuentra actualmente en Sudamérica para su gira mundial Radical Optimism Tour. Las redes explotan por las impresionantes mallas que se puso.

Hoy 09:43

Dua Lipa parece estar divirtiéndose mucho bajo el sol en Sudamérica. La cantante nacida en Londres compartió una serie de fotos felices mientras estuvo en Brasil.

La joven de 30 años compartió fotos de ella misma estirada en una tumbona, disfrutando del sol mientras vestía una micro bikini morada con lentejuelas.

Ella estaba a cara descubierta, posando para varias fotografías junto a la piscina, mostrando su cuerpo bronceado y tonificado y sus abdominales marcados, informa Daily Star.

En otras fotografías de sus últimos viajes, la ganadora del premio Grammy fue fotografiada mientras navegaba por el agua en la parte trasera de una moto acuática con su hermano Gjin.

También se mostró con otras micro bikinis que enloquecieron a sus fans.

Legiones de seguidores leales acudieron a la sección de comentarios para compartir su amor por la cantante británica, indica Daily Star.

Este conjunto de fotografías es el segundo de su viaje a Brasil, con un conjunto anterior que captura imágenes de ella con familiares y amigos frente al Cristo Redentor, en un partido de fútbol, vestida de gala con un pequeño vestido negro y posando junto a su hermana Riva mientras la pareja disfrutaba de los rayos del sol.

Fotos que dejan sin aliento

La primera galería de fotos de sus vacaciones fue compartida en su Instagram con el título: “Río en mi corazón”, mientras que la segunda no tenía título ya que dejó que las felices fotos hablaran por sí solas.

Es probable que sean las últimas fotos de sus vacaciones en Brasil, y la estrella recurrió a las redes sociales para agradecer a la nación sudamericana por ser su anfitriona durante la última semana, dice Daily Star.

"Muito obrigado", escribió en portugués, el idioma nacional, para agradecer a los brasileños su hospitalidad.

"Disfruté cada momento que pasé aquí en Brasil. Gracias por todo el amor, la energía y la calidez. Me hicieron sentir como en casa". Y agregó: "No puedo esperar a verlos a todos nuevamente pronto", informa Daily Star.