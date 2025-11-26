Conmoción en Icaño: un joven de 22 años discutió con su pareja y fue encontrado sin vida en la vera de la Ruta 34

El cuerpo de un muchacho de 22 años fue encontrado colgado de un árbol durante la madrugada. La Justicia ordenó pericias y busca establecer las circunstancias del dramático episodio.

Un impactante hallazgo ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el sur santiagueño, cuando un joven de 22 años fue encontrado sin vida, suspendido de un árbol a la vera de la Ruta Nacional 34, kilómetro 555, en inmediaciones de Real Sayana.

Las actuaciones se iniciaron cerca de las 2.50, cuando Luciana Paola Farías se presentó en la dependencia policial local y relató que momentos antes había mantenido una fuerte discusión vía WhatsApp con su pareja, Guillermo Emanuel Pereira, domiciliado en Real Sayana.

Alertados por la denuncia, los uniformados se dirigieron a la zona señalada y encontraron un automóvil Renault blanco con negro estacionado a pocos metros de la banquina. A escasa distancia del vehículo, los efectivos hallaron el cuerpo de un hombre colgado de un árbol, que luego fue identificado como Pereira.

El fiscal de turno, Dr. Ezequiel Bustamante, ordenó diversas medidas: intervención de Criminalística, entrevistas a los familiares del joven y el traslado del cuerpo por parte de la morguera hacia Añatuya, donde será examinado por el médico forense para establecer las causas del deceso.