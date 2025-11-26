Doble Queso cumple su primer aniversario y celebra “un año de doble felicidad”

El negocio festeja un año donde cada visita, cada risa y cada encuentro dieron vida a un espacio que hoy forma parte de la rutina y los afectos de miles de santiagueños.

Hoy 09:30

Desde su apertura, Doble Queso se propuso algo simple pero profundo: ser un lugar donde la comida rica y los momentos genuinos puedan convivir sin esfuerzo. Un punto de encuentro donde las familias, los amigos y los más chicos encuentren un refugio cálido, divertido y cercano.

Ha sido un desafío apostar a un nuevo concepto de negocio en nuestro querido Santiago del Estero, un desafío que ha dado sus frutos. Frutos que se ven en cada mesa llena, en cada sonrisa, en cada persona que vuelve y en cada historia que se escribió dentro de nuestras paredes.

Hoy, a doce meses de aquel día en que abrimos nuestras puertas por primera vez, queremos decir gracias. Gracias por elegirnos para cumpleaños, meriendas, cenas en familia, y también para esos pequeños momentos que terminan convirtiéndose en grandes recuerdos.

Este aniversario no es solo nuestro: es de todos los que se sentaron en nuestras mesas, brindaron con nosotros, compartieron risas y nos permitieron crecer día a día. Sin cada una de esas personas, Doble Queso no sería lo que es hoy.

La celebración de “Un año de doble felicidad” será una oportunidad para retribuir ese cariño con sorpresas, propuestas especiales y una jornada pensada para festejar juntos.

Doble Queso, un año de doble felicidad y muchos más por venir.