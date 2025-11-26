Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 35º
X
Policiales

Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental

La mujer se encuentra imputada por el crimen de su hija de 9 años, Diana Gómez Russo, en el barrio Palermo de La Banda.

Hoy 12:44

Este miércoles, la Justicia solicitó la prisión preventiva para María de los Ángeles Russo, la joven de 28 años acusada de haber provocado la muerte de su hija Diana, de apenas 9 años, en una vivienda del barrio Palermo, en la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, un giro inesperado se produjo en los tribunales bandeños, cuando la jueza Roxana Menino rechazó el pedido de prisión preventiva para María de los Ángeles Russo y dispuso que la acusada continúe internada en el Centro Provincial de Salud Mental. La magistrada esperará los informes de la pericia psiquiátrica para determinar si es imputable o no.

La causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo, una figura que contempla la pena de prisión perpetua en caso de ser encontrada culpable. Los investigadores sostienen que la mujer habría suministrado a la niña pastillas de clonazepam y, posteriormente, la habría asfixiado mientras dormía en la casa de sus abuelos.

El caso generó fuerte conmoción en la comunidad bandeña y continúa bajo estricta investigación por parte de la fiscalía interviniente.

TEMAS Tribunales Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  3. 3. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
  4. 4. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
  5. 5. Flor Jazmín Peña deslumbró con una microbikini en una piscina de lujo durante su viaje a Iguazú
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT