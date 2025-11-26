Axel Kicillof aplicará una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a los bonos emitidos por el Gobierno nacional

A través de una modificación del Código Fiscal bonaerense, el gobernador impulsará el pago del impuesto para los bancos que operen títulos nacionales, mientras se mantiene la exención para las emisiones de las provincias y municipios.

Hoy 11:11

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires implementará un 9% de Ingresos Brutos para los bancos que operen con bonos u otros instrumentos emitidos por la Nación. La medida forma parte del proyecto de Código Tributario enviado a la Legislatura por Axel Kicillof, que modifica el artículo 207, inciso c) del Código Fiscal, eliminando la exención para estos títulos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La disposición preserva la exención para emisiones propias de la provincia o de otros distritos subsoberanos, mientras que los intermediarios y agentes de bolsa no se ven alcanzados por el cambio.

"Tampoco se encuentran alcanzadas por la exención las entidades financieras" en operaciones con títulos "emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria".

Agenda parlamentaria y debate financiero

El oficialismo busca tratar el proyecto en ambas cámaras junto con el Presupuesto 2026 y la autorización para tomar deuda por hasta u$s3.000 millones. Para la modificación tributaria alcanza con mayoría simple; para el financiamiento, se requiere quórum de dos tercios.

En el sector financiero, se prevé un incremento del 30 al 40% en los pagos de Ingresos Brutos de bancos al fisco bonaerense, considerando que la provincia representa alrededor de un tercio del total de este impuesto para las grandes entidades.

Los bancos sostienen que "cada impuesto que recibe su actividad aumenta sus costos y, al final del día, termina encareciendo las posibilidades de crédito para las familias y las empresas".

Alícuota récord en el país

La tasa aplicada será del 9%, la más alta para actividades financieras en Argentina, equiparable a la de Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Chubut, Catamarca y La Rioja.

En un postero en cuenta de X, el titular del bloque PRO, Matías Ranzini, anticipó el rechazo a la medida: "El kirchnerismo quiere imponer la eliminación de la exención a Ingresos Brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en PBA. Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva, el bolsillo de los que quieren invertir".

Reclamos de otros sectores productivos

El debate sobre la presión fiscal también afecta a otros rubros. Empresas y cámaras reclamaron que se actualice la base no imponible de Ingresos Brutos, actualmente desfasada.

"Durante los últimos dos años, la falta de aprobación de la Ley impidió la actualización del monto de facturación, lo que provocó que numerosas pequeñas y medianas empresas bonaerenses que antes no estaban alcanzadas por este impuesto hoy deban tributar", señalaron ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA.

La actualización sugerida a $4.600 millones busca restaurar las condiciones originales del régimen y proteger la competitividad de las pymes.

Sectores industriales afectados

La revisión de alícuotas también es prioritaria para la industria del cartón y cervecera. En el caso del cartón, el 3% aplicado duplica la carga de la mayoría de sectores industriales (1,5%), afectando la estructura de costos de numerosas cadenas de valor, desde alimentos hasta autopartes.

"El 3% que se aplica a este producto duplica la carga de la mayoría de los sectores industriales (1,5%), por lo que impacta directamente en la estructura de costos de toda la producción bonaerense", advirtieron los empresarios.