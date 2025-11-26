Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La conductora reflexionó sobre su alejamiento de Bienvenidos a ganar y resaltó la importancia de la búsqueda de nuevos desafíos.

Hoy 11:36

Laurita Fernández confirmó su salida de Bienvenidos a ganar, el ciclo que conducía en Canal 9, y compartió detalles sobre los motivos de su decisión. La conductora, una de las figuras más reconocidas de la señal, ofreció declaraciones directas que delinean el cierre de una etapa y abren interrogantes sobre su futuro profesional.

“El tema del programa es algo que me genera una nostalgia impresionante. Cuando vi que la intención era continuar de la misma manera, sentí que tenía que tomar cierta distancia o no seguir repitiéndome”, expresó Fernández al referirse a las razones que la llevaron a alejarse del ciclo. La conductora remarcó el peso emocional de la decisión y la necesidad de evitar el encasillamiento en su carrera.

En relación con las versiones que circularon sobre posibles tensiones internas o desacuerdos económicos, Fernández fue categórica: “Los rumores sobre rispideces son falsos. Eso lo habrá dicho alguien que se quiere quedar con el horario”. Además, destacó la buena relación que mantiene con la emisora: “Desde el canal hablaron mucho, siempre fueron parte de lo que me fue pasando y tengo línea directa, sé que puedo hablar cuando quiero” declaró la conductora al programa Intrusos (América), al regreso de sus vacaciones en Brasil.

Sobre el futuro del programa y la continuidad de la franja horaria, la conductora anticipó: “En caso de que yo no continúe, ya hay un terreno allanado. A Hernán Drago lo propuse yo”, dijo sobre su histórico compañero en Bienvenidos a ganar. También se habla de la figura del “Pollo” Álvarez para conducir, aunque según versiones, el canal quiere que continúe Laurita.

De este modo, Fernández dejó en claro que su salida no responde a conflictos y que incluso participó activamente en la sugerencia de su posible reemplazo. Respecto al cierre del programa, fue clara: “No sigue, terminamos a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuándo hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse”.

En cuanto a sus próximos pasos, Fernández aclaró que su futuro inmediato está vinculado a La cena de los tontos, la exitosa obra que protagonizó en calle Corrientes y se traslada durante el verano a Mar del Plata: “Término a fin de año y me voy a la temporada. No tengo ningún destino en televisión confirmado”. Además, desmintió haber mantenido conversaciones con El Trece para sumarse a la programación de ese canal, dejando abierta la incógnita sobre su futuro en la pantalla chica.

Al referirse a su salida y al cierre de Bienvenidos a ganar, la conductora subrayó que su motivación no está vinculada a cuestiones económicas ni a conflictos internos, sino a su deseo de asumir nuevos desafíos y mantener la pasión por su trabajo.