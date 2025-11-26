En vivo: tras ser campeón, Lanús se juega el pase a cuartos ante Tigre en La Fortaleza

El Grana llega encendido tras conquistar la Copa Sudamericana, mientras que el Matador sueña con dar el golpe pese a su irregular cierre de fase. Desde las 21:30, un duelo clave con dos realidades bien distintas.

Hoy 21:45

Lanús y Tigre se verán las caras este miércoles desde las 21:30, en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en un choque decisivo por los octavos de final del Torneo Clausura. El Grana viene de un festejo histórico en el plano internacional, pero sabe que no puede aflojar si quiere meterse en la pelea por el campeonato argentino y mantener la ilusión en alto.

