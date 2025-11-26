Luis Caputo prometió un “2026 espectacular” ante empresas británicas y descartó un dólar alto

El ministro de Economía defendió el rumbo económico, afirmó que la competitividad llegará con baja de impuestos y aseguró que el Gobierno enviará reformas clave al Congreso mientras proyecta un crecimiento del 8%.

Hoy 12:28

En una reunión con más de 25 ejecutivos de compañías británicas, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista con el rumbo económico del país. Apostó a la rebaja impositiva, defendió el actual esquema cambiario y descartó un aumento fuerte del dólar. Con el respaldo del equipo económico, Caputo dejó claro que el próximo año estará marcado por reformas clave y una posible expansión del 8%.

“El 2026 será un año espectacular”, sostuvo Luis Caputo durante un encuentro con empresarios nucleados en la Cámara de Comercio Argentino Británica (BritCham), donde estuvieron presentes representantes de firmas como British Airways, AstraZeneca, Diageo, Río Tinto, y también miembros de la embajada británica.

Caputo destacó la convergencia de factores políticos, económicos y sociales como clave del optimismo oficial. Además, confirmó que en los próximos meses se enviarán leyes al Congreso que fortalecerán el orden macroeconómico y habilitarán una rebaja gradual de impuestos.

El ministro también remarcó que la competitividad no vendrá de la mano de un dólar alto, sino del crecimiento productivo y el alivio tributario. “La mejor forma de ganar competitividad es bajar impuestos, no tener un tipo de cambio elevado”, explicó.

El Gobierno descartó una devaluación y apuntó a la formalización laboral

En un contexto donde el dólar subió a $1.470, Caputo rechazó la posibilidad de un salto devaluatorio. Por el contrario, apuntó a incentivar el crecimiento económico, señalando que si Argentina crece un 8% en dos años, se podrá bajar un 15% la carga impositiva.

Durante el encuentro también se discutieron temas como la reforma laboral y la creación de incentivos para blanquear capitales. El ministro señaló que estas medidas fomentarán el empleo registrado y ampliarán el mercado de crédito.

Por su parte, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, indicó que tras las elecciones legislativas se observa una aceleración en proyectos de inversión. A esto se sumó Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, quien detalló el avance del comercio bilateral con Reino Unido y el nuevo marco de acuerdo con Estados Unidos.

Finalmente, los empresarios celebraron el diálogo con el Gobierno, pero remarcaron que aún persisten altos niveles de presión fiscal a nivel provincial y municipal, lo que, según ellos, limita la competitividad. “Coincidimos en el rumbo y en que el optimismo se refleje en una mejor economía”, concluyó Alejandro Campos, titular de BritCham.