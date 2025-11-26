El Arsenal se hizo fuerte ante el Bayern Múnich en Londres y mira a todos desde arriba

Los Gunners se impusieron por 3 a 1 en el Emirates Stadium ante los Bávaros en la quinta jornada de la Champions y se ubican primeros con puntaje ideal.

Hoy 19:06

Arsenal firmó una actuación convincente y superó con autoridad al Bayern Múnich por 3-1 en un duelo de alto voltaje por la Champions League. Desde el arranque, los dirigidos por Mikel Arteta impusieron el ritmo del juego, controlaron la posesión y generaron las mejores ocasiones. Jurrien Timber abrió el marcador a los 22 minutos, reflejando el dominio local, aunque los bávaros respondieron rápido con el empate de Lennart Karl a los 32’, en una jugada aislada que aprovechó la única desatención defensiva inglesa en la primera mitad.

El Arsenal no perdió el control del partido y siguió empujando hasta recuperar la ventaja. En el complemento, la visita intentó equilibrar el ritmo pero nunca logró incomodar con peligro constante. Los Gunners, más claros en tres cuartos de cancha y con gran criterio para abrir espacios, encontraron el 2-1 gracias a Noni Madueke a los 69’. Minutos más tarde, Gabriel Martinelli aprovechó un error poco habitual de Manuel Neuer, quien arriesgó demasiado en salida, para sentenciar el resultado a los 77’ y poner cifras definitivas.

El contexto hace aún más relevante este triunfo: tanto Bayern como Arsenal llegaban con puntaje perfecto, invictos y mostrando autoridad en cada presentación, con los alemanes líderes apenas por menor cantidad de tarjetas amarillas. Este choque directo, además de resolver una supremacía futbolística, empieza a perfilar el rumbo de la clasificación y confirma al Arsenal como un contendiente serio para el primer puesto.