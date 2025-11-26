En vivo: en un duelo atrapante, Arsenal y Bayern Múnich se miden por la cima del grupo en la Champions League

Gunners y Bávaros llegan con puntaje ideal y atraviesan un presente brillante. Este miércoles, desde las 17 chocan en Londres en un duelo que muchos ya califican como una final anticipada.

Hoy 17:50

El Arsenal y el Bayern Múnich animarán uno de los partidos más esperados de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, cuando se enfrenten este miércoles desde las 17 en el Emirates Stadium. Ambos equipos suman puntaje perfecto y se mantienen como firmes candidatos al título europeo, por lo que el cruce adquiere un peso especial en la recta decisiva de la fase de grupos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO