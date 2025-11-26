Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 38º
X
Somos Deporte

En vivo: en un duelo atrapante, Arsenal y Bayern Múnich se miden por la cima del grupo en la Champions League

Gunners y Bávaros llegan con puntaje ideal y atraviesan un presente brillante. Este miércoles, desde las 17 chocan en Londres en un duelo que muchos ya califican como una final anticipada.

Hoy 17:50

El Arsenal y el Bayern Múnich animarán uno de los partidos más esperados de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, cuando se enfrenten este miércoles desde las 17 en el Emirates Stadium. Ambos equipos suman puntaje perfecto y se mantienen como firmes candidatos al título europeo, por lo que el cruce adquiere un peso especial en la recta decisiva de la fase de grupos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Champions League Club Arsenal FC FC Bayern Múnich

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  3. 3. Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental
  4. 4. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
  5. 5. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT