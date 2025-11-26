El Liverpool de Mac Allister recibió un duro cachetazo en Champions ante PSV en Anfield

Los Reds que venían de vencer a Real Madrid fueron goleados por 4 a 1 ante el elenco neerlandés por la quinta jornada del certamen.

Hoy 19:05

Era una posibilidad para Liverpool y Alexis Mac Allister de cambiar la imagen de los últimos partidos. Los Reds venían de perder dos al hilo por 3-0 (Manchester City y Nottingham Forest) y contra el PSV podía iniciar la recuperación. Pero no fue así. Con un discreto partido del volante argentino, los ingleses cayeron 4 a 1 y estiraron su mal momento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Alexis se paró como volante interno a un costado del neerlandés Gravenberch, pese a que, por momentos, también se metió como un cinco posicional para armar las salidas de abajo. De todas formas, los momentos de incidencia del ex Boca se dieron asociándose por izquierda, particularmente, con Gakpo. Y así llegó el empate después de que Ivan Perisic adelantara a la visita con un penal tras una mano insólita de Van Dijk en el arranque del partido.

El #10 jugó para el delantero, quien desbordó y le pegó al arco: tras un rebote del arquero Kovar, Szoboszlai metió el 1-1. Los Reds empezaron a tener la pelota y Mac Allister se posicionó como uno de los ejes, pero la precisión que encontró en los pases cortos no fue la misma que en los envíos largos. Aunque sí mantuvo esa complicidad con Gakpo que generó que el local tenga dos ocasiones claras más.

Segundo tiempo flojo para Liverpool

El PSV se defendió casi que con los 11 jugadores en su cancha y aprovechó la segunda clara que tuvo para ampliar la ventaja gracias a Guus Til en el inicio del complemento. A partir de ahí, el Liverpool perdió la claridad, y pese a que mantuvo la posesión, no logró lastimar. Alexis perdió protagonismo y apenas tuvo un cabezazo en un córner que fue interceptado antes de que entre al arco (aunque el árbitro español Hernández le cobró falta que no era).

De yapa, los neerlandeses sentenciaron el partido con los dos goles de Couhaib Driouech (uno sobre el cierre) y jugaron los últimos minutos con soltura y entendiendo la necesidad del rival. Claro, en los Reds predominó la ansiedad por ir a buscar el descuento, que generó falta de ideas y que sus propios hinchas se vayan de Anfield antes de que el reloj llegue a los 90 minutos. Flojo partido y momento del local: recibió diez goles en los últimos tres partidos.