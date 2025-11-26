Con un Mbappé intratable, el Real Madrid se recuperó con un triunfazo ante Olympiacos en Grecia

El elenco de Xabi Alonso se quedó con el triunfo por 4 a 3 en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo por la quinta jornada de la Champions League 2025/26.

Hoy 19:17

Este miércoles, por la UEFA Champions League, Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué manda en Europa. Cuando el Real Madrid perdía 1-0 ante Olympiacos, el delantero de 26 años metió tres goles en apenas 6 minutos y 42 segundos, para dar vuelta el partido en un abrir y cerrar de ojos.

Ese registro convierte su triplete en el segundo más rápido de la historia de la Champions, solo por detrás del de Mohamed Salah, quien en 2022 marcó tres tantos en 6 minutos y 13 segundos. Lo de Mbappé es descomunal y forma parte de una temporada que roza lo monstruoso: acumula 22 goles en 18 partidos, es decir, más festejos que presentaciones.

Pero la noche mágica no terminó ahí. Ya en el complemento, el francés estampó el 4-2 para firmar un póker inolvidable. El encuentro terminó 4-3 para el Madrid, que terminó sufriendo y defendiendo el resultado con uñas y dientes, pero celebrando gracias al hombre que convierte cada pelota en peligro real.

Desde su llegada al equipo blanco, Mbappé se transformó en la bandera futbolística del proyecto. Aunque venía de ser figura en el PSG y en la selección francesa, existían dudas sobre su adaptación