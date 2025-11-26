En un partidazo, el PSG venció al Tottenham de Romero en la Champions

En conjunto de Luis Enrique se impuso por 5 a 3 en un Parc des Princes repleto, por la fase de grupos del torneo.

Hoy 19:00

Ya en la final de la Supercopa de Europa, PSG y Tottenham habían regalado un partidazo. Y esta vez no fue la excepción. Tres meses después, volvieron a cruzarse y ofrecieron otro espectáculo lleno de emociones: el conjunto parisino se quedó con un triunfo 5-3, mostrando jerarquía y reacción ante un rival que lo complicó desde el arranque.

Los primeros 30 minutos fueron tranquilos, pero todo cambió a partir del minuto 35, cuando Richarlison culminó una gran jugada colectiva del equipo de Thomas Frank para poner el 1-0. Cristian “Cuti” Romero fue titular y capitán en un Tottenham que buscaba recuperarse tras el duro golpe en el derby ante Arsenal. El empate llegó gracias a un golazo espectacular de Vitinha, que la agarró de primera tras un pase desde el córner y la clavó al ángulo para irse 1-1 al descanso.

En el inicio del complemento, Kolo Muani volvió a adelantar a los Spurs con una linda volea que no pudo cortar Marquinhos. Sin embargo, PSG reaccionó al instante y, otra vez, Vitinha igualó las cosas para encaminar un segundo tiempo electrizante. Desde ese momento, el local tomó el control del juego y pasó al frente con una muy buena definición de Fabián Ruiz, que puso el 3-2.

Tottenham sintió el golpe, pero no se rindió y encontró el descuento gracias a una gran acción individual de Kolo Muani, que fue el más peligroso de la visita. No obstante, el dominio parisino era evidente y terminó de inclinar la historia cuando Vitinha remató al arco y la pelota dio en el brazo del Cuti Romero, en posición antinatural. Penal bien cobrado y ejecutado por el propio Vitinha, que firmó su hat-trick y el 5-3 definitivo.

En el cierre, PSG manejó los tiempos y, aunque Lucas Hernández fue expulsado por un codazo sobre Xavi Simons, el resultado no corrió peligro. Así, el equipo de Luis Enrique llegó a 12 puntos y se consolida como escolta de Arsenal en la fase de liga de la Champions. Tottenham, en cambio, mostró una mejora pero todavía está lejos de dar ese salto de calidad: marcha 16° con ocho unidades.