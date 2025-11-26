Santiago del Estero celebró los 50 años del ITF Taekwon-Do con un homenaje histórico

Con autoridades provinciales, referentes internacionales y los máximos exponentes locales, la comunidad del ITF Taekwon-Do vivió una jornada cargada de emoción en el Foro de Convenciones.

Santiago del Estero fue escenario de una celebración inolvidable por el 50° Aniversario del ITF Taekwon-Do en la provincia, en un evento que reunió a autoridades del Gobierno Provincial, representantes del Municipio capitalino y a medios de comunicación en formato escrito, televisivo y radial. El Foro de Convenciones se vio colmado por Masters, Instructores y una multitud de cinturones negros que aportaron un marco de homenaje histórico para el arte marcial.

El encuentro tuvo momentos profundos y significativos, especialmente para el Gran Maestro Osvaldo Ríos Olivero, pionero que introdujo el Taekwon-Do ITF en Santiago del Estero hace cinco décadas. Su labor sembró una escuela que hoy cuenta con cientos de practicantes y generaciones de instructores. A su lado, el Gran Maestro Adolfo Villanueva también recibió un reconocimiento destacado por su aporte decisivo en la consolidación y crecimiento de la disciplina a nivel provincial y nacional.

Entre discursos, recuerdos y muestras de respeto, la ceremonia puso en relieve el impacto cultural, deportivo y formativo que el Taekwon-Do ha tenido en la provincia. Los presentes coincidieron en que estos 50 años representan no solo una historia de expansión, sino también un legado de valores, disciplina y unidad dentro de la comunidad ITF en Argentina.

El homenaje concluyó con un fuerte aplauso colectivo, que selló una noche cargada de emoción y agradecimiento para quienes, con liderazgo y compromiso, construyeron un camino que seguirá inspirando a futuras generaciones de practicantes.