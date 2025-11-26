Futuros docentes: alumnos de la carrera de Geografía presentaron sus trabajos finales

Los futuros docentes realizaron la presentación de sus trabajos finales integrando conocimientos que articulan los diferentes espacios a lo largo de su formación.

Hoy 15:24

En el salón del Club Amigos de Fernández, tuvo lugar este pasado martes, la presentación de trabajos finales por parte de los alumnos de 4°año del IFD N°3, desde el Espacio Geografía y Turismo; de la Carrera de Geografía.

La profesora a cargo, Lic. Mónica Rubio, agradeció la participación de alumnos, autoridades educativas y municipales, como así también la presencia del Escritor Prof. Raúl Castillo, quien acompaña la tarea pedagógica realizada desde este espacio, sobre la importancia de redescubrir la imagen e identidad de Fernández y sus potenciales Turísticos.

En la oportunidad se hizo entrega de un reconocimiento al intendente Dr. Víctor Araujo por su "constante apoyo a la educación y en especial al Instituto de Formación Docente de esta ciudad".

De este importante acontecimiento para la comunidad educativa del profesorado, participaron representando al municipio la Directora de Educación Prof. Lorena Aranda; el Director de Cultura Leonardo Fernández y la Directora de Bromatología Zulma Mercedes Silva.