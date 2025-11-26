Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 39º
X
WhatsApp

Futuros docentes: alumnos de la carrera de Geografía presentaron sus trabajos finales

Los futuros docentes realizaron la presentación de sus trabajos finales integrando conocimientos que articulan los diferentes espacios a lo largo de su formación.

Hoy 15:24

En el salón del Club Amigos de Fernández, tuvo lugar este pasado martes, la presentación de trabajos finales por parte de los alumnos de 4°año del IFD N°3, desde el  Espacio Geografía y Turismo; de la Carrera de Geografía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los futuros docentes realizaron la presentación de sus trabajos finales integrando conocimientos que articulan los diferentes espacios a lo largo de su formación.

La  profesora  a cargo, Lic. Mónica Rubio, agradeció la participación de alumnos, autoridades educativas y municipales, como así también la presencia del Escritor Prof. Raúl Castillo, quien acompaña la tarea pedagógica realizada desde este espacio, sobre la importancia de redescubrir la imagen  e identidad de Fernández y sus potenciales Turísticos.

En la oportunidad se hizo entrega de un reconocimiento al intendente Dr. Víctor Araujo por su "constante apoyo a la educación y en especial al Instituto de Formación Docente de esta ciudad".

De este importante acontecimiento para la comunidad educativa del profesorado, participaron representando al municipio la Directora de Educación Prof. Lorena Aranda; el Director de Cultura Leonardo Fernández y la Directora de Bromatología Zulma Mercedes Silva.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  3. 3. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
  4. 4. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
  5. 5. Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT