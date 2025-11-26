La Bombonera podría ser sede de la final de la Copa Libertadores 2026

La Conmebol analiza posibles escenarios para el partido decisivo y el estadio de Boca aparece entre las opciones, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

Hoy 15:56

A días de la final entre Palmeiras y Flamengo en el Monumental de Lima, la Conmebol ya empezó a evaluar alternativas para la definición de la Copa Libertadores 2026, y entre los nombres que surgieron aparece La Bombonera. El estadio de Boca, uno de los templos más emblemáticos del continente, figura entre los recintos que el ente sudamericano tendría en carpeta.

Por ahora, todo está en el terreno de los rumores. No hubo comunicación formal de Conmebol ni inspecciones durante este 2025 en Brandsen 805. Sin embargo, la chance toma fuerza porque La Bombonera es uno de los grandes estadios sudamericanos que aún no recibió una final desde el formato a partido único, implementado en 2019. Desde ese año, el Monumental de Lima, el Maracaná, el Centenario y el Monumental de Núñez ya fueron sedes.

La Bombonera guarda una historia enorme en finales de Libertadores. Es el segundo estadio que más veces recibió definiciones del certamen, solo detrás del Centenario, con 11 partidos decisivos, todos con Boca como protagonista. La última fue en 2018, cuando el equipo de Guillermo Barros Schelotto igualó 2-2 con River en la ida, antes de que la vuelta se jugara en Madrid.

Además, para que un estadio pueda albergar la final, debe cumplir una larga lista de requisitos que impone Conmebol: una capacidad mínima de 40 mil espectadores, un campo de juego certificado por FIFA, drenaje e irrigación de primer nivel, conectividad óptima para carga de datos, generadores eléctricos de respaldo, iluminación de al menos 1200 lux y una sala de prensa para 50 personas, entre otros puntos clave.

La Bombonera cumple varios de esos parámetros y el resto podría adecuarse sin mayores inconvenientes. Por eso, aunque aún no hay decisión, la posibilidad de que la final de 2026 se juegue en el estadio de Boca ya comenzó a tomar fuerza en el mapa continental.