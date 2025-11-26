Ingresar
Cambia de vereda: Facundo Melillán será refuerzo de Güemes

El defensor sin lugar en el Aurinegro se incorpora al elenco que ahora dirige Juan Vita.

Hoy 16:35

Güemes ya empezó a moverse pensando en el 2026 y dio un paso firme en el mercado de pases al confirmar la llegada de Facundo Melillán, quien no iba a ser tenido en cuenta en Mitre por Carlos Mayor. El defensor, sin lugar en el Aurinegro, decidió cambiar de aire y encontró en el Gaucho una oportunidad ideal para volver a tener continuidad.

Melillán, además, priorizó mantenerse en la provincia, ya que está instalado en Santiago del Estero y buscaba un club que le permitiera sostener su vida familiar y futbolística. Por eso, su llegada a Güemes se terminó resolviendo con rapidez.

Pero no es la única novedad. El Gaucho ya tendría casi cerrada la incorporación de Marcelo Benítez, lateral por izquierda y ex jugador de Central Córdoba, quien aparece como otro refuerzo clave para el armado del plantel. De concretarse, sería una pieza importante para fortalecer la última línea del equipo.

Con estas gestiones avanzadas, Güemes comienza a delinear un plantel competitivo para afrontar un 2026 en el que buscará ser protagonista.

