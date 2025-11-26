Sindicalista defiende a los gremios ante la reforma laboral: “Somos el último refugio de la nacionalidad”

El jefe del Sindicato de Comercio, el más grande del país, plantó bandera en medio de la discusión que impulsa el Gobierno.

El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, reiteró este miércoles el rechazo de los gremios de la CGT a la reforma laboral y afirmó que las organizaciones de trabajadores son el “último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política”.

En medio del debate en ciernes por la reforma laboral, Cavalieri le advirtió al Gobierno que “los gremios no somos una traba para el desarrollo argentino” y convocó al sindicalismo a “mantenerse como el último refugio de la nacionalidad argentina y la soberanía política”.

El sindicalista llamó “a estar atentos” a los mínimos movimientos que ensayen desde la administración libertaria, al convocar a "estar preparados para defender a nuestra gente”.

Así lo afirmó el dirigente mercantil durante la celebración en el predio porteño de Parque Norte del 34° Congreso Nacional Ordinario de la FAECyS, que convocó a más de 600 congresales llegados de 293 filiales de distintos puntos del país para aprobar el Balance del ejercicio 2024-2025.

“La obra social la vamos a defender, aunque sea con una cama en un hotel”, advirtió Cavalieri en su discurso.

Para el dirigente, “la única reforma laboral que está esperando la gente es la del salario, que está hundido”, y alertó además que “al libertario no le interesa el tema de la desocupación”. Ante la crisis, dijo, “ahora sólo quedamos los sindicatos para defender a los trabajadores como sea”.

El jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, que es el representante del sindicalismo en el Consejo de Mayo, mantenía conversaciones con distintos dirigentes para definir una postura común de rechazo.