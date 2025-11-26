El papa León XIV encara su primer viaje: visitará Turquía y Líbano en medio de las tensiones geopolíticas

Seis meses después de su elección, el pontífice inicia una gira de seis días por dos países cargados de significado histórico, espiritual y político.

Hoy 16:33

Cuando se cumplen seis meses desde su elección, el papa León XIV emprenderá este jueves su primer viaje internacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El itinerario no es casual: Turquía y Líbano, dos naciones atravesadas por realidades muy diferentes, pero unidas por una profunda carga simbólica para el cristianismo y por los desafíos que presenta el escenario internacional actual.

La gira, que se extenderá por seis días, comenzará en Ankara, capital turca, donde el pontífice volará para participar de una conmemoración histórica clave: los 1700 años del Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Este encuentro marcó un antes y un después en la configuración doctrinal de la Iglesia y en la identidad del cristianismo tal como se lo conoce hoy.

El principal acto religioso se desarrollará en la ciudad de Iznik, la antigua Nicea, ubicada a unos 100 kilómetros de Estambul. Allí, en un templo que fue destruido en dos ocasiones por movimientos sísmicos y cuyos restos permanecieron sumergidos durante siglos, se reunieron 318 obispos convocados por el emperador Constantino.

De ese concilio surgió el Credo que aún hoy pronuncian distintas ramas del cristianismo, desde católicos y ortodoxos hasta protestantes y armenios, con la conocida fórmula: “Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso”.

Para el papa León XIV, este aniversario no es solo una evocación del pasado, sino una oportunidad para reafirmar la unidad en un mundo fragmentado.

Durante su estadía en Turquía, el pontífice también mantendrá un encuentro con el presidente Recep Tayyip Erdoğan, figura clave en los equilibrios geopolíticos de la región. Según fuentes del Vaticano, León XIV abordará en esa reunión la necesidad de impulsar caminos de diálogo y cooperación en medio de los conflictos que sacuden a Medio Oriente y Europa del Este.