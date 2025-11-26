Creatividad e innovación en primer plano: exitosa muestra del Profesorado de Educación Tecnológica del Mater Dei

La comunidad educativa del IES Mater Dei presentó la muestra “Tecno-saberes: Innovación y práctica educativa”, donde estudiantes expusieron proyectos de programación, robótica, diseño y tecnología aplicada a la educación.

La creatividad, el aprendizaje y el entusiasmo fueron los grandes protagonistas de la Muestra Tecnológica “Tecno-saberes: Innovación y práctica educativa”, realizada el pasado 6 de noviembre en el Instituto de Estudios Superiores Mater Dei. La actividad reunió a estudiantes de 1º a 4º año del Profesorado de Educación Tecnológica, quienes exhibieron una amplia variedad de proyectos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.

La exposición incluyó prototipos, maquetas, dispositivos, desarrollos digitales y trabajos prácticos vinculados a hardware, programación, robótica, diseño, procesos productivos y herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito educativo. Cada stand permitió apreciar no solo los conocimientos técnicos adquiridos, sino también la capacidad de los estudiantes para resolver problemas, trabajar en equipo y comunicar sus ideas de manera clara y efectiva.

El evento puso en valor el rol fundamental de la educación tecnológica como espacio para desarrollar el pensamiento crítico, las competencias digitales y una mirada innovadora frente a los desafíos del mundo contemporáneo. La jornada concluyó con un reconocimiento especial a docentes y alumnos por su dedicación y creatividad, elementos clave para una presentación dinámica, formativa y significativa.

