El Padre Pedro Opeka llegará a Santiago del Estero para compartir su testimonio misionero en Madagascar

El reconocido misionero vicentino, referente mundial por su obra humanitaria en Madagascar, visitará la Arquidiócesis este sábado 29 de noviembre en un encuentro abierto en el Colegio San José.

Hoy 16:58

La Arquidiócesis de Santiago del Estero vivirá un acontecimiento excepcional: la visita del Padre Pedro Opeka, uno de los misioneros más influyentes del mundo y referente incansable en el trabajo con las comunidades más vulnerables de Madagascar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con más de 50 años de sacerdocio, el Padre Opeka ha dedicado su vida a la construcción de hogares, escuelas y espacios de dignidad para miles de familias a través del proyecto Akamasoa, una obra que lo llevó a ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Su presencia en nuestra provincia promete ser una experiencia profundamente movilizadora.

El encuentro se realizará este sábado 29 de noviembre, desde las 17:30, en el Colegio San José (Av. Libertad 341). Será una jornada abierta para toda la comunidad, preparada para escuchar su testimonio de fe, entrega y esperanza, en un clima de cercanía y diálogo. Además, habrá una mateada comunitaria, invitando a compartir un momento sencillo, fraterno y profundamente inspirador.

La actividad concluirá con la celebración de la Santa Misa, prevista para las 20 horas, también en el patio del colegio.

La Arquidiócesis anunció además que se realizará una colecta solidaria destinada íntegramente a la misión del Padre Opeka en Madagascar. Quienes deseen colaborar podrán hacerlo mediante el alias DONACION.ARZ.SGO.

La visita del Padre Pedro es una oportunidad única para encontrarse con la palabra y el ejemplo de un misionero que transformó realidades enteras con un mensaje claro: la esperanza se construye, y el amor hecho servicio puede cambiar vidas.

Padre Pedro Opeka