Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 38º
X
Policiales

Un incendio en un Centro Operativo de la Capital alertó a Bomberos Voluntarios

El fuego se originó en contenedores de basura ubicados dentro del predio del Centro Operativo Nº 0, en avenida Roca Sur y Catamarca.

Hoy 17:15

Un principio de incendio registrado en la tarde de este jueves generó alarma en la zona sur de la ciudad. Alrededor de las 14, personal policial tomó conocimiento del foco ígneo en el Centro Operativo Nº 0, situado en la intersección de avenida Roca Sur y Catamarca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al arribar al lugar, los bomberos voluntarios constataron que las llamas se habían iniciado en contenedores de basura ubicados dentro del predio. De inmediato comenzaron las tareas de sofocamiento para evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del centro.

Gracias a la rápida intervención de la dotación, el incendio fue controlado en pocos minutos. Las autoridades informaron que no se registraron heridos ni daños mayores, aunque se investigan las causas que podrían haber provocado el inicio del fuego.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  3. 3. Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental
  4. 4. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
  5. 5. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT