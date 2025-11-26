Un incendio en un Centro Operativo de la Capital alertó a Bomberos Voluntarios

El fuego se originó en contenedores de basura ubicados dentro del predio del Centro Operativo Nº 0, en avenida Roca Sur y Catamarca.

Hoy 17:15

Un principio de incendio registrado en la tarde de este jueves generó alarma en la zona sur de la ciudad. Alrededor de las 14, personal policial tomó conocimiento del foco ígneo en el Centro Operativo Nº 0, situado en la intersección de avenida Roca Sur y Catamarca.

Al arribar al lugar, los bomberos voluntarios constataron que las llamas se habían iniciado en contenedores de basura ubicados dentro del predio. De inmediato comenzaron las tareas de sofocamiento para evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del centro.

Gracias a la rápida intervención de la dotación, el incendio fue controlado en pocos minutos. Las autoridades informaron que no se registraron heridos ni daños mayores, aunque se investigan las causas que podrían haber provocado el inicio del fuego.