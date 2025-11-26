Ola de calor extrema: Santiago del Estero superó los 40°C este miércoles y volvió a encender las alertas

Las Termas es la ciudad más caliente del país, según el ranking que elaboró el SMN.

Hoy 17:16

Santiago del Estero vivió una tarde sofocante este miércoles, cuando a las 16 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró 40,5°C, con cielo ligeramente nublado y un nivel de humedad bajísimo, del 20%. El valor volvió a ubicar a la provincia entre las zonas más calurosas del país, en una jornada marcada por el agobio y el viento del noreste, que sopló a 19 km/h sin traer alivio.

Según el reporte oficial, la presión atmosférica se mantuvo en 978,4 hPa, mientras que la visibilidad alcanzó los 10 km. En paralelo, la radiación solar y el ambiente seco potenciaron la sensación térmica, que se mantuvo por encima de los registros medios usuales para esta época del año en la región.

El ranking nacional del SMN también situó a Termas de Río Hondo entre las localidades más calurosas de la jornada, con 37,8°C y una humedad del 25%, superando a ciudades como Río Cuarto, Córdoba y Venado Tuerto. El calor intenso se replicó en gran parte del centro y norte argentino, aunque Santiago volvió a liderar la lista.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las altas temperaturas continuarán en los próximos días. Para este jueves se espera una máxima de 37°C, el viernes podría trepar a 38°C y recién entre el domingo y el lunes se anticipa un leve descenso, con máximas que rondarían entre los 23°C y 28°C. Para la tarde de este miércoles se mantenía una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que hacia la noche no se descartaban tormentas aisladas, aunque sin impacto significativo en el descenso térmico.