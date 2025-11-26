Enzo Pérez no seguiría en 2026 y se iría junto a otras glorias de Madrid

El capitán, referente e ídolo millonario, no entra en los planes de Marcelo Gallardo para la próxima temporada. También dejarían el club Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez, todos héroes de la final en Madrid.

La novela del futuro de Enzo Pérez parece haber llegado a su capítulo final. El mendocino, símbolo de River y voz de mando del vestuario, no sería tenido en cuenta para 2026, en el marco de la profunda renovación que impulsa Marcelo Gallardo tras un cierre de año muy por debajo de las expectativas. A sus 39 años, el capitán cerraría su ciclo en Núñez luego de perder protagonismo en la recta final del Clausura, más allá de sus últimas titularidades frente a Vélez y Racing.

El caso de Enzo es el más resonante, pero no el único. Todo indica que también se despedirán Nacho Fernández, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez, tres de los históricos que levantaron la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Los cuatro finalizan contrato en diciembre y, salvo un giro inesperado en la reunión que Enzo mantendrá con Gallardo, no seguirán en el club.

En ese contexto, los únicos campeones de Madrid que continuarían en el plantel son Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero. La dirigencia, además, no renovaría a Federico Gattoni ni a Miguel Borja, quienes también concluyen su vínculo a fin de año.

La reestructuración podría ser todavía más profunda: River escuchará ofertas por varios nombres importantes del plantel, entre ellos Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio. El Millonario se encamina así a un 2026 de cambios fuertes, con Gallardo decidido a reformular la base del equipo para volver a competir al máximo nivel.