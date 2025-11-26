Jorge Rial encendió la polémica antes de los Martín Fierro de Cable

En la previa de los Martín Fierro de Cable, Jorge Rial anticipó cómo podría darse el reencuentro con Luis Ventura.

Hoy 17:33

Jorge Rial se refirió a los Martín Fierro de Cable que se entregarán este jueves. El conductor, que mantiene una histórica pelea con Luis Ventura, no esquivó el tema y dejó varias definiciones sobre la premiación y la expectativa que genera su posible reencuentro con su excompañero.

Pablo Layús le preguntó por el Martín Fierro Latino que recibió Intrusos: “¿Te sorprendió?”. Rial contestó: “No, me parece que finalmente y después de tanto tiempo empiezan a reconocer las cosas, y creo también que ya no le queda nadie más para darle premio, entonces es inevitable darle uno a Intrusos. Para mí había que dárselo hace mucho, se lo merece, son 25 años, no hay más programas como ese”.

El periodista también opinó sobre la división de categorías que hoy tiene la premiación: “A mí me gustaría que el Martín Fierro vuelva a ser lo que era antes, que era televisión abierta, cable, radio. Me parece que se desvirtúa con tantas cosas, a mí no me gusta tanto”.

Consultado sobre si asistirá a la ceremonia, Rial fue cauto: “No lo sé todavía, lo estoy definiendo, no lo sé, no lo sé de verdad”. Y agregó sobre la tensión que genera su presencia: “Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción de Ventura, y la verdad que a mí me parece lo menos importante, porque se creen que nos vamos a agarrar a piñas, no, nos vamos a saludar”.

Tras la entrevista, Adrián Pallares confirmó: “Podemos confirmar que mañana va a estar en la fiesta de los Martín Fierro”. En ese momento, Marcela Tauro planteó la incógnita: “Si gana, ¿quién se lo va a entregar? ¿Ventura? Por ahí a (Marcelo) Polino le dicen que se lo dé”.

Además, Pallares recordó antecedentes que muestran cómo Ventura supo entregar premios incluso en medio de conflictos: “El otro día Ventura hizo un repaso: el Martín Fierro de Oro lo ganó Lanata cuando estaban peleados, con juicio; le dio también el premio a Beto Casella cuando estaban peleados”.