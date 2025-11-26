Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 38º
X
País

Santilli se reunió ahora con el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal

Nuevo encuentro en la Casa Rosada para negociar el Presupuesto 2026.

Hoy 18:10

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este miércoles un nuevo encuentro en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026, esta vez con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. La reunión forma parte de la ronda de diálogo que el funcionario nacional viene sosteniendo con los mandatarios provinciales para afinar consensos de cara al proyecto que el Ejecutivo busca enviar al Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Del encuentro también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien acompañó las conversaciones sobre las proyecciones financieras y las prioridades que la administración nacional pretende incluir en la hoja de ruta del próximo año.

La reunión con Vidal se suma a las ya realizadas con otros gobernadores y apunta a ordenar necesidades, evaluar recursos y evitar fricciones en un contexto donde las provincias reclaman previsibilidad y una distribución más clara de los fondos.

Desde Interior destacaron que el Gobierno nacional pretende construir un Presupuesto “realista y federal”, mientras avanzan los intercambios técnicos con cada jurisdicción.

TEMAS Diego Santilli

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  3. 3. Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental
  4. 4. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
  5. 5. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT