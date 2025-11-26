Santilli se reunió ahora con el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal

Nuevo encuentro en la Casa Rosada para negociar el Presupuesto 2026.

Hoy 18:10

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este miércoles un nuevo encuentro en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026, esta vez con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. La reunión forma parte de la ronda de diálogo que el funcionario nacional viene sosteniendo con los mandatarios provinciales para afinar consensos de cara al proyecto que el Ejecutivo busca enviar al Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Del encuentro también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien acompañó las conversaciones sobre las proyecciones financieras y las prioridades que la administración nacional pretende incluir en la hoja de ruta del próximo año.

La reunión con Vidal se suma a las ya realizadas con otros gobernadores y apunta a ordenar necesidades, evaluar recursos y evitar fricciones en un contexto donde las provincias reclaman previsibilidad y una distribución más clara de los fondos.

Desde Interior destacaron que el Gobierno nacional pretende construir un Presupuesto “realista y federal”, mientras avanzan los intercambios técnicos con cada jurisdicción.