Ruta 9: fuego en una camioneta provocó preocupación en una estación de servicio de la zona sur

La pick up se prendió fuego en la zona del motor. Rápido accionar de los empleados del lugar. No se habrían reportado heridos.

Hoy 19:53

Un principio de incendio en una camioneta Toyota Hilux, provocó preocupación y gracias al rápido accionar y gestión del inconveniente, por parte de los empleados, el fuego fue rápidamente sofocado sin que se extendiera hacia otras partes del vehículo.

Un lector de Diario Panorama envió imágenes a través del WhatsApp de las Noticias, donde se pueden observar como los trabajadores de la estación de servicio sofocaron las llamas, usando para tal fin un matafuegos de grandes dimensiones.

Lugar donde ocurrió el siniestro

El vehículo quedó detenido sobre el playón de maniobras que da hacia la calle Camino Puestito de San Antonio.

No se recibieron notificaciones de que se hayan registrado heridos.