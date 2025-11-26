Brasil sumó un submarino a su flota y proyecta fabricar uno de propulsión nuclear

El país vecino refuerza su poderío militar. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó el Almirante Karam, completado con asistencia tecnológica francesa.

Hoy 20:01

El Gobierno de Brasil presentó este miércoles su cuarto submarino convencional, el Almirante Karam (S43), en una nueva etapa del Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB). El lanzamiento se realizó en el Complejo Naval de Itaguaí, donde también se oficializó la entrega operativa del Tonelero (S42), el tercero de la serie.

Los submarinos fueron diseñados en conjunto con la empresa francesa Naval Group y fabricados por Itaguaí Construções Navais, con participación de equipos de ingeniería brasileños. Se trata de unidades diesel-eléctricas de la clase Riachuelo, desarrolladas bajo un acuerdo de transferencia tecnológica firmado hace más de una década. El Almirante Karam iniciará ahora pruebas de aceptación en el mar antes de ser incorporado al servicio.

En paralelo, el gobierno confirmó que el PROSUB continúa con el desarrollo del Álvaro Alberto, el primer submarino brasileño con propulsión nuclear y armamento convencional. Ese proyecto es el tramo más complejo del plan y apunta a ampliar la capacidad de patrullaje y autonomía de la Marina en el Atlántico Sur.

La ceremonia PROSUB25 iba a contar con la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero no pudo asistir por agenda. Participaron de forma oficial el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro; la ministra del Tribunal Superior Electoral, Cármen Lúcia Antunes Rocha; el comandante de la Marina, almirante de escuadra Marcos Sampaio Olsen; el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante de escuadra Arthur Fernando Bettega Corara; el secretario-general de la Marina y comandante nombrado, almirante de escuadra Eduardo Machado Vázquez; y el director-general de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina, almirante de escuadra Alexandre Rabello de Faria.