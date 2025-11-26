Filtraron la primera foto de Evangelina Anderson junto a Ian Lucas en medio de los rumores de romance

Luis Ventura habría captado in fraganti a sus excompañeros de “MasterChef Celebrity”.

Hoy 20:18

Este martes, Luis Ventura deslizó que Evangelina Anderson y Ian Lucas, participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), están saliendo. Hoy, al aire de A la tarde (América), Nadia Epstein dio más detalles del incipiente romance y el periodista de espectáculos que formó parte del reality gastronómico mostró la primera foto de los enamorados juntos.

“Evangelina Anderson está de novia o empezando una relación, mejor dicho, con Ian Lucas, el youtuber superconocido y exitoso que hoy participa de MasterChef”, dijo la ex Gran Hermano.

Luego, sumó sobre el influencer de 29 años: “Es igual o más millonario que (Martín) Demichelis. Mucha plata tiene y siendo mucho más chico”.

“Ayer por la noche se fueron juntos de la grabación de MasterChef. Estuvieron en la camioneta de ella, fueron a la casa de él, y hay un integrante de este panel que ya los ha visto juntos”, indicó Epstein, dándole el pie a Ventura.

El conductor de Secretos Verdaderos (América) tomó la palabra y llamó a sus compañeros de programa para que se acerquen a ver la imagen que había captado de los tortolitos con su celular. La reacción de los panelistas fue de completa sorpresa.

Aunque los protagonistas de esta novela todavía no blanquearon nada, tampoco lo desmintieron.