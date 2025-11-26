Ingresar
Inter Miami y New York City, la final del Este: cuándo y dónde se juega

Las Garzas de Lionel Messi aplastaron a Cincinnati y se metieron en la definición de la Conferencia Este, donde chocarán ante NYCFC. El duelo ya tiene fecha, hora y sede confirmada.

Inter Miami se metió otra vez en una instancia decisiva de la MLS. Este domingo, el equipo de Lionel Messi goleó 4-0 a FC Cincinnati y se clasificó a la final de la Conferencia Este, donde enfrentará a New York City FC, que dejó en el camino a Philadelphia Union. Con un Messi determinante, más los aportes de Silvetti y el doblete de Allende, las Garzas resolvieron una semifinal que dominaron de punta a punta.

La final ya tiene fecha y lugar definidos: se disputará el sábado 29 de noviembre, desde las 20, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El duelo se jugará en casa de Inter Miami ya que el equipo rosado terminó mejor posicionado en la temporada regular, lo que le otorga la ventaja de localía en esta instancia decisiva. Será una final vibrante entre dos equipos que llegan en alza.

En las semifinales del Este, Inter Miami no dejó dudas y aplastó 4-0 a Cincinnati con goles de Messi, Silvetti y un doblete de Allende, mostrando una versión arrolladora que ilusiona a todo el sur de la Florida. Por su parte, New York City hizo su trabajo en un duelo parejo y derrotó 1-0 a Philadelphia gracias a un tanto de Moralez, asegurando su lugar en la definición.

De esta manera, la MLS tendrá una final de conferencia con dos estilos bien marcados: por un lado, el poder ofensivo del equipo de Messi; y por el otro, un New York sólido, práctico y competitivo. El ganador representará a la Conferencia Este en la MLS Cup, donde buscará pelear por el título más importante del fútbol estadounidense.

