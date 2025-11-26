Ingresar
Güemes abrocha más refuerzos y suma a Thomas Amilivia para el 2026

El Gaucho continúa moviéndose fuerte en el mercado y tiene todo acordado para incorporar al delantero bonaerense, ex Alvarado y All Boys.

Hoy 22:06

El Club Atlético Güemes sigue reforzando su plantel y tendría cerrada la llegada de Thomas Amilivia, delantero con pasos por Alvarado de Mar del Plata, All Boys y Tristán Suárez. El atacante bonaerense ya dio el visto bueno y se sumará al equipo conducido por Juan Vita, que continúa ajustando piezas para la próxima temporada de la Primera Nacional. El movimiento apunta a potenciar el ataque y darle nuevas variantes ofensivas al Gaucho.

Además del arribo de Amilivia, en las últimas horas también quedó confirmada la incorporación de Melillán. El defensor llega para apuntalar la última línea y ofrecer alternativas en un sector que el cuerpo técnico consideraba prioridad reforzar. Su llegada se dio sin mayores contratiempos y rápidamente se integró al proyecto futbolístico que encabeza Vita.

Por otra parte, Marcelo Benítez tendría su llegada prácticamente acordada. La dirigencia confía en que el acuerdo se cerrará en breve, lo que significaría un nuevo refuerzo para un Güemes que no quiere dejar nada librado al azar. La idea es completar un plantel competitivo que pueda pelear más arriba y dejar atrás las dudas del último torneo.

