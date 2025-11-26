La intendente Fuentes participó del Seminario Nacional de Presupuesto Público

El evento fue encabezado por el gobernador Gerardo Zamora.

Hoy 22:07

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la apertura del 39° Seminario Nacional de Presupuesto Público “Innovación y Vanguardia Tecnológica Gobernanza y Desarrollo Sostenible”, que estuvo encabezada por el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, el evento reunió a reconocidos expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades en materia de gestión presupuestaria, políticas públicas y desarrollo sostenible.

Desarrollado en el Centro de Convenciones Forum, también formaron parte del acto el vicegobernador, Carlos Silva Neder; el jefe de gabinete, Elías Suárez; el ministro de Economía, Atilio Chara y el presidente de la ASAP, Gonzalo Lecuona; entre otras autoridades.