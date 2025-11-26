Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 30º
X
Locales

Personal municipal realiza el levantamiento de árboles que fueron dañados por los fuertes vientos

El personal de Parques y Paseos y Servicios Urbanos, realizó un arduo trabajo en la ciudad.

Hoy 22:10

Debido a la gran cantidad de árboles dañados por los fuertes vientos que afectaron la ciudad, personal de Parques y Paseos y de servicios urbanos de la Municipalidad de la Capital continúa con podas preventivas para evitar riesgos a personas y bienes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los trabajos consisten en determinar los árboles de gran tamaño que se encuentran en la vía pública o espacios verdes que requieren el recorte de su follaje o directamente la extracción y también aquellos que fueron derribados.

Cabe recordar, que tras las intensas ráfagas de vientos que se registrados los equipos del área de Arbolado Urbano intervinieron en más de 200 casos en el primer dia y las tareas continuaron en las jornadas siguientes.

TEMAS Servicios Urbanos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental
  3. 3. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  4. 4. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
  5. 5. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT