Personal municipal realiza el levantamiento de árboles que fueron dañados por los fuertes vientos

El personal de Parques y Paseos y Servicios Urbanos, realizó un arduo trabajo en la ciudad.

Hoy 22:10

Debido a la gran cantidad de árboles dañados por los fuertes vientos que afectaron la ciudad, personal de Parques y Paseos y de servicios urbanos de la Municipalidad de la Capital continúa con podas preventivas para evitar riesgos a personas y bienes.

Los trabajos consisten en determinar los árboles de gran tamaño que se encuentran en la vía pública o espacios verdes que requieren el recorte de su follaje o directamente la extracción y también aquellos que fueron derribados.

Cabe recordar, que tras las intensas ráfagas de vientos que se registrados los equipos del área de Arbolado Urbano intervinieron en más de 200 casos en el primer dia y las tareas continuaron en las jornadas siguientes.