Realizarán una Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes este viernes 28

El Hospital Oftalmológico “Prof. Dr. Enrique Demaría” brindará atención gratuita para pacientes diabéticos, en una jornada clave para detectar a tiempo la retinopatía diabética.

Hoy 22:50

Este viernes 28, el Hospital Oftalmológico “Prof. Dr. Enrique Demaría” se sumará a la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes 2024, una iniciativa del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) que busca concientizar y detectar tempranamente la retinopatía diabética, una enfermedad silenciosa que puede causar ceguera si no se trata a tiempo.

Las consultas serán gratuitas, sin turno previo, de 8 a 11, y estarán a cargo de médicos oftalmólogos especializados que realizarán el clásico examen de fondo de ojos, un procedimiento rápido e indoloro que permite evaluar las estructuras internas del ojo y detectar posibles daños en la retina.

En diálogo con este medio, el Dr. Franco Presti destacó la importancia de esta jornada: “La revisión es fundamental para evitar complicaciones que muchas veces avanzan sin síntomas. La retinopatía diabética puede prevenirse, pero necesita control temprano.”

La diabetes, además de estar asociada a enfermedades cardiovasculares y renales, puede afectar gravemente la salud visual. La retinopatía diabética daña los pequeños vasos de la retina debido a niveles elevados de glucosa en sangre durante periodos prolongados, convirtiéndose en una de las principales causas de pérdida de visión en adultos.

Con el objetivo de promover el cuidado visual y facilitar el acceso a controles esenciales, la Provincia invita a todos los pacientes diabéticos a acercarse y participar de esta campaña nacional.