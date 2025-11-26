Ingresar
Todo confirmado: con diez equipos santiagueños en disputa, así se jugará la Segunda Ronda Eliminatoria del TRFA

A continuación, el detalle partido por partido de todos los encuentros que involucran a los equipos santiagueños.

Hoy 22:54

La Segunda Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur quedó oficialmente programada y tendrá a 10 equipos santiagueños luchando por seguir en carrera. Los cruces de ida y vuelta se disputarán el domingo 30 de noviembre, con designaciones arbitrales confirmadas y escenarios que prometen un clima de alta tensión. Cada duelo será determinante en el camino hacia los ascensos del certamen más federal del país.

Comercio Central Unidos vs. Defensores de Monte Quemado

Estadio: Comercio (Santiago del Estero)
Hora: 17:00

Terna arbitral:

  • Árbitro: Rodrigo Frías (Luna Wilson)
  • Asistente 1: Luis Mateo Medina (El Bobadal)
  • Asistente 2: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal B)
  • Cuarto árbitro: Enzo Lautaro Arraza (Termas de Río Hondo)

Central Córdoba (Frías) vs. Unión Santiago

Estadio: Central Córdoba de Frías
Hora: 17:00

Terna arbitral:

  • Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma (Loretana)
  • Asistente 1: Santiago Coria (Loretana)
  • Asistente 2: Mario Esteban Navarro (Loretana)
  • Cuarto árbitro: Ismael Roldán (Quimilí)

Talleres de Nueva Esperanza vs. Vélez (San Ramón)

Estadio: Talleres (Nueva Esperanza)
Hora: 17:30

Terna arbitral:

  • Árbitro: Fernando Fabián Quiroga (Frías)
  • Asistente 1: Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
  • Asistente 2: Marcial Elías Juárez (Loretana)
  • Cuarto árbitro: Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)

Agua y Energía vs. Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Estadio: Agua y Energía (Santiago del Estero)
Hora: 17:30

Terna arbitral:

  • Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí)
  • Asistente 1: Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
  • Asistente 2: Julio Ramón Villarreal (Loretana)
  • Cuarto árbitro: Mariano Antonio Moreno (Frías)

Sportivo Comercio de Campo Gallo vs. Central Argentino

Estadio: Comercio de Campo Gallo
Hora: 17:30

Terna arbitral:

  • Árbitro: Gabriel Ordoñez (Termas de Río Hondo)
  • Asistente 1: Matías Ezequiel Parrado (Termas de Río Hondo)
  • Asistente 2: Lucas Leonardo Rodríguez (Termas de Río Hondo)
  • Cuarto árbitro: Antonio Martín Paz (Termas de Río Hondo)

