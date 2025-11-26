Quintela: “Tiene que haber una conducción fuerte que marque el camino en el peronismo”

El gobernador de La Rioja pidió una “política más amplia” para “plantear un proyecto de país alternativo”.

Hoy 23:00

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró este jueves que “tiene que haber una conducción fuerte que marque el camino en el peronismo”.

En declaraciones radiales, reconoció que en el peronismo hay “distintas miradas” pero aclaró que “el objetivo es la grandeza de la Nación”.

En ese marco, el mandatario riojano pidió “tener una política más amplia” para “plantear un proyecto de país alternativo”. “Queremos conformar un espacio donde podamos dialogar”, afirmó Quintela al respecto.

“Este país tiene que tener condiciones de bienestar garantizadas para nuestra sociedad”, reclamó.

En otro orden, cuestionó al Gobierno al que acusó de no haber hecho “nada en ninguna provincia” en los dos años de gestión. "La gente necesita las obras, los servicios y comer ahora", concluyó Quintela.