Ordenaron prorrogar la detención de Sebastián Corti en la causa por violencia de género

Hoy 23:32

La jueza de Género Norma Morán resolvió este miércoles extender por 15 días la detención de Sebastián Corti, el joven vinculado al ámbito de los gimnasios en la capital santiagueña, quien se encuentra imputado por múltiples episodios de violencia denunciados por su expareja.

Durante la audiencia la Fiscalía solicitó formalmente la prórroga al encontrarse diligencias pendientes en la investigación. Entre ellas, la más relevante es la pericia psicológica que deberá realizar el gabinete forense del Poder Judicial y que, según se informó, se concretaría en los próximos días.

La jueza Morán explicó que el Código Procesal prevé una detención inicial de 15 días, prorrogable cuando restan medidas probatorias por cumplirse. “Era necesario resguardar esa diligencia hasta que se realice”, indicó.

Durante la audiencia, la magistrada detalló que la denunciante habría señalado cuatro episodios de violencia, todos incluidos dentro de una única presentación judicial: dos ocurridos en febrero y otros dos en octubre de este año. No se trata de denuncias acumuladas, sino de un mismo legajo con varios hechos atribuidos al imputado.

Corti, que ya suma 21 días privado de libertad, deberá permanecer detenido por al menos nueve días más, plazo que surge de la nueva prórroga otorgada. No obstante, la Fiscalía podría solicitar una nueva extensión si la investigación así lo requiere.