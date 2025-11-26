Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Quimsa cerró la Fase Regular de la Liga Femenina con un triunfo en La Rioja

Se impuso por 69 a 42 con 18 tantos de Lorena Campos. Ahora la Fusión jugará del 5 al 7 de diciembre el cuadrangular de postemporada en Córdoba.

Hoy 23:20
Quimsa Fusión Riojana

Las santiagueñas superaron a la Fusión Riojana por 69 a 42 con 18 tantos de Lorena Campos. Quimsa afrontará el cuadrangular de postemporada en Córdoba.

El primer cuarto encontró a la visita firme en defensa además de los aciertos de Campos y Molina para adelantarse 21 a 9. La primera etapa siguió con la Fusión Riojana descontando con Ortiz y Carrizo, pero nuevamente las dirigidas por Brao se acomodaron con un par de dobles de Peralta y rumbo al entretiempo Campos apareció para el 34 a 25.

En el complemento Quimsa aumentó la brecha para cerrar la fase regular con triunfo por 69 a 42.

Lorena Campos fue la goleadora del encuentro con 18 puntos además de los 10 de Josefina Peralta. En las riojanas 13 de Ornella Santelli.

Ahora Quimsa jugará del 5 al 7 de diciembre el cuadrangular de postemporada en Córdoba.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. Rechazaron la prisión preventiva para Ángeles Russo que continuará internada en el Centro de Salud Mental
  3. 3. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  4. 4. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
  5. 5. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT