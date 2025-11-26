Quimsa cerró la Fase Regular de la Liga Femenina con un triunfo en La Rioja

Se impuso por 69 a 42 con 18 tantos de Lorena Campos. Ahora la Fusión jugará del 5 al 7 de diciembre el cuadrangular de postemporada en Córdoba.

Hoy 23:20

El primer cuarto encontró a la visita firme en defensa además de los aciertos de Campos y Molina para adelantarse 21 a 9. La primera etapa siguió con la Fusión Riojana descontando con Ortiz y Carrizo, pero nuevamente las dirigidas por Brao se acomodaron con un par de dobles de Peralta y rumbo al entretiempo Campos apareció para el 34 a 25.

En el complemento Quimsa aumentó la brecha para cerrar la fase regular con triunfo por 69 a 42.

Lorena Campos fue la goleadora del encuentro con 18 puntos además de los 10 de Josefina Peralta. En las riojanas 13 de Ornella Santelli.

Ahora Quimsa jugará del 5 al 7 de diciembre el cuadrangular de postemporada en Córdoba.