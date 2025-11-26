El abogado de Morena Rial se mostró muy preocupado por la situación de la mediática en la cárcel

Alejandro Cipolla dio detalles de cómo son las condiciones en las que se encuentra su defendida.

Este 28 de noviembre se cumplirán dos meses de la detención de Morena Rial. En ese contexto, Alejandro Cipolla, abogado de la mediática, detalló la dramática situación que vive la hija de Jorge Rial en la cárcel de mujeres de Magdalena.

En primer lugar, se refirió a los exámenes psicológicos que le hicieron a defendida. “Ya no deberían tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo. Hicieron lo que pudieron. No hay herramientas para determinar si una mujer puede ser mamá”, explicó.

Por otra parte, el letrado aprovechó para remarcar la delicada condición en la que está Rial y el fuerte impacto que el encierro en la unidad penitenciaria está generando en su salud mental.

"Estoy teniendo un problemón grave, porque no le dejan tener el teléfono celular. Yo dejé una denuncia porque se lo dan tres horas“, señaló.

Acto seguido, detalló los inconvenientes de More en la prisión: "Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada“.

Por último, el abogado concluyó: "Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos“.