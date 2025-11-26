Convocan a donar para una “Nochebuena Solidaria” en Santiago del Estero

En diálogo con Noticiero 7, Jesús Medina y Zulema Perossa explicaron que la propuesta nace del deseo de que ningún niño pase la Navidad sin un plato en la mesa ni un abrazo de contención.
Integrantes de la Asociación Niños de Cristo lanzaron una colecta comunitaria para organizar una Nochebuena solidaria destinada a familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa busca reunir alimentos, juguetes y ropa para entregar durante la celebración del 24 de diciembre.
En diálogo con Noticiero 7, Jesús Medina y Zulema Perossa explicaron que la propuesta nace de la realidad que observan a diario en los barrios y del deseo de que ningún niño pase la Navidad sin un plato en la mesa ni un abrazo de contención.
“Lo hacemos todos los años y siempre la gente nos acompaña. La idea es llegar a la mayor cantidad de familias posible”, expresaron durante la entrevista. Indicaron además que ya están trabajando en la clasificación de donaciones y en la organización de las visitas que realizarán en la víspera navideña.
La colecta incluye alimentos no perecederos, pan dulce, juguetes en buen estado, ropa y calzado para niñas y niños de todas las edades. También reciben aportes económicos para completar las cajas navideñas que serán distribuidas en distintos sectores de la ciudad.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los números 3853053243 o 3856973630, donde los organizadores coordinarán la recepción de donativos.
“Cada aporte suma, no importa el tamaño. Lo importante es que juntos podamos regalar una noche distinta a quienes más lo necesitan”, remarcaron.