Convocan a donar para una “Nochebuena Solidaria” en Santiago del Estero

En diálogo con Noticiero 7, Jesús Medina y Zulema Perossa explicaron que la propuesta nace del deseo de que ningún niño pase la Navidad sin un plato en la mesa ni un abrazo de contención.

Hoy 23:31
Campaña solidaria

Integrantes de la Asociación Niños de Cristo lanzaron una colecta comunitaria para organizar una Nochebuena solidaria destinada a familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa busca reunir alimentos, juguetes y ropa para entregar durante la celebración del 24 de diciembre.

En diálogo con Noticiero 7, Jesús Medina y Zulema Perossa explicaron que la propuesta nace de la realidad que observan a diario en los barrios y del deseo de que ningún niño pase la Navidad sin un plato en la mesa ni un abrazo de contención.

Lo hacemos todos los años y siempre la gente nos acompaña. La idea es llegar a la mayor cantidad de familias posible”, expresaron durante la entrevista. Indicaron además que ya están trabajando en la clasificación de donaciones y en la organización de las visitas que realizarán en la víspera navideña.

La colecta incluye alimentos no perecederos, pan dulce, juguetes en buen estado, ropa y calzado para niñas y niños de todas las edades. También reciben aportes económicos para completar las cajas navideñas que serán distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los números 3853053243 o 3856973630, donde los organizadores coordinarán la recepción de donativos.

Cada aporte suma, no importa el tamaño. Lo importante es que juntos podamos regalar una noche distinta a quienes más lo necesitan”, remarcaron.

