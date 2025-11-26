Entregaron un reconocimiento a una de las fundadoras de la Esc. de Capacitación Nº 10 en su 56º aniversario

Fue un emotivo acto en el que se reconoció la trayectoria de la docente Yolanda Paz de Scaglione, cofundadora de la institución y figura clave en sus primeros años de funcionamiento.

Hoy 00:05

La Escuela de Capacitación N.º 10 de La Banda celebró un emotivo acto en el que se reconoció la trayectoria de la docente Yolanda Paz de Scaglione, cofundadora de la institución y figura clave en sus primeros años de funcionamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rector de la institución, Fernando Maldonado, encabezó el homenaje y entregó a la docente un diploma recordatorio en el marco de los 56 años de labor educativa que cumple la escuela, cuyas actividades comenzaron en 1963 y fueron oficializadas por el Consejo de Educación a partir de 1969.

Reconocimiento a Yolanda de Scaglione

Durante la ceremonia, Maldonado destacó “la importantísima función docente” desempeñada por Paz de Scaglione y recordó los duros comienzos de la institución, cuando su funcionamiento se sostenía gracias al compromiso de educadores que trabajaban en calidad ad honorem.

Te recomendamos: Quién es el Padre Opeka: el misionero nominado al Nobel de la Paz que visitará Santiago del Estero

Por su parte, la homenajeada evocó los primeros años de la escuela y el rol fundamental que tuvieron otras colaboradoras como Nene Romañoli de Daud y Gladis Zannoni de Abdala, quienes acompañaron la búsqueda de reconocimiento oficial. “Fueron años difíciles, pero también fructíferos por la fuerza colectiva y el deseo de construir un espacio educativo para la comunidad”, expresó.

Reconocimiento a Yolanda de Scaglione

A lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria, la Escuela de Capacitación N.º 10 se consolidó como una institución clave para el desarrollo educativo y social de La Banda, brindando formación laboral y actualización profesional para jóvenes y adultos de distintas generaciones.

El rector Maldonado remarcó que el valor de la escuela radica en su capacidad para ofrecer oficios y capacitaciones accesibles, permitiendo que miles de bandeños adquirieran herramientas para mejorar su empleabilidad, emprender proyectos y adaptarse a los cambios productivos de la región.

Gracias a su continuidad, su compromiso docente y su permanente actualización, la Escuela de Capacitación N.º 10 se ha convertido en un referente histórico, dejando una huella profunda en la vida personal y profesional de la comunidad.