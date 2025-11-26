Buscan a la familia de un perrito perdido que deambula por inmediaciones de Roca y Salta

Vecinos brindaron resguardo momentáneo al animal, que habría sido atacado por perros callejeros y presenta posibles heridas.

Hoy 23:49

Vecinos de la zona de avenida Roca y calle Salta buscan dar con la familia de un perrito que desde hace algunos días deambula por el sector. Se trata de un macho de raza salchicha, de color marrón y con el pecho blanco, que fue visto herido luego de haber sido atacado por otros perros callejeros.

Una vecina decidió asistirlo y lo mantiene temporalmente en su domicilio para evitar que siga vagando en peligro, aunque aclaró que no puede tenerlo por mucho tiempo. Por ello, solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a sus dueños o a alguien que lo reconozca.

Quienes puedan aportar información o sean responsables del animal, deben comunicarse con Antonella al 3855997868.