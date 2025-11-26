Ingresar
Taboada: un incendio de pastizales puso en riesgo varias viviendas

El fuego comenzó cerca del cementerio local y avanzó hacia zonas pobladas. Bomberos y personal comunal trabajaron para evitar que las llamas llegaran a las casas.

Hoy 23:55

Un incendio de pastizales registrado durante la tarde del pasado martes generó preocupación entre los vecinos de los barrios Los Lirios y Santa Rita, en la localidad de Taboada. Favorecido por las altas temperaturas y el viento, el fuego avanzó rápidamente desde una zona cercana al cementerio local hacia un sector poblado.

Al advertir la situación, los vecinos dieron aviso a la Policía de la Subcomisaría de Taboada, que de inmediato informó a las autoridades comunales. En un primer momento, personal de la comuna trabajó con un camión tanque de Recursos Hídricos para intentar frenar el avance de las llamas.

Sin embargo, la magnitud del foco ígneo hizo necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de Fernández, quienes lograron controlar el incendio y evitar que afectara viviendas cercanas. Gracias al rápido accionar conjunto, no se registraron daños mayores.

