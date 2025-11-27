Un camión cisterna explotó y desató un infierno en una ruta

La carretera estuvo cerrada durante varias horas mientras los servicios de emergencia extinguían las llamas.

Hoy 00:29

Un grave accidente ocurrió este martes en la ruta 288 del estado de Virginia, EE.UU.

El conductor de un camión cisterna perdió el control y chocó contra la barrera de seguridad, lo que hizo que el vehículo volcara y se incendiara al instante.

El conductor, que solo sufrió lesiones leves, enfrenta ahora cargos por conducción imprudente.

La carretera estuvo cerrada durante varias horas mientras los servicios de emergencia extinguían las llamas.