Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 NOV 2025 | 27º
X
Lo + Viral

Un camión cisterna explotó y desató un infierno en una ruta

La carretera estuvo cerrada durante varias horas mientras los servicios de emergencia extinguían las llamas.

Hoy 00:29

Un grave accidente ocurrió este martes en la ruta 288 del estado de Virginia, EE.UU. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conductor de un camión cisterna perdió el control y chocó contra la barrera de seguridad, lo que hizo que el vehículo volcara y se incendiara al instante. 

El conductor, que solo sufrió lesiones leves, enfrenta ahora cargos por conducción imprudente.

La carretera estuvo cerrada durante varias horas mientras los servicios de emergencia extinguían las llamas.

Te recomendamos: Al menos un muerto y diez heridos por la explosión de un depósito de fuegos artificiales

TEMAS EEUU

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Entregaron un reconocimiento a una de las fundadoras de la Esc. de Capacitación Nº 10 en su 56º aniversario
  2. 2. Quintela: “Tiene que haber una conducción fuerte que marque el camino en el peronismo”
  3. 3. Quimsa cerró la Fase Regular de la Liga Femenina con un triunfo en La Rioja
  4. 4. Taboada: un incendio de pastizales puso en riesgo varias viviendas
  5. 5. Convocan a donar para una “Nochebuena Solidaria” en Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT