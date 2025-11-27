Le dio una paliza a su novia cuando lo encontró con dos mujeres filmando contenido sexual

El hecho sucedió en el barrio Sarmiento. La mujer había ido a la casa de su novio para reconciliarse cuando se encontró con la dantesca situación. Contó que recibió patadas en la cabeza y espalda.

Hoy 07:03

Una insólita situación vivió una joven del barrio Sarmiento durante la madrugada del miércoles cuando fue a la casa de su novio para reconciliarse y lo descubrió con su amante, quien grababa videos con contenido sexual.

Pasadas las 2 de la madrugada, María (nombre ficticio) llegó con lesiones de consideración en su cuerpo hasta la guardia de la Comisaría 19 de la Mujer y la Familia, acompañada por una amiga, y contó que recibió una despiadada golpiza por parte de su pareja.

Según consta en la denuncia que realizó, la víctima (34) mantenía una relación amorosa con el acusado —identificado como Pablo V. de 40 años— desde hacía cuatro años y que tenían "idas y vueltas" permanentemente.

Explicó que minutos antes de su arribo a la dependencia, se encontraba en la casa del acusado —ubicada sobre la Manzana 3 del barrio Villa del Carmen— a donde había llegado cerca de la 1 de la madrugada, junto con su amiga, para reconciliarse con el acusado.

Sobre este hecho explicó que el martes por la tarde, cuando llegó a la casa de Pablo encontró al sujeto con una joven —llamada Nicol C.— con quien aparentemente este tenía una relación amorosa paralela. Allí discutieron y ella se retiró.

Pasada la medianoche, María regresó a ver a su novio para "arreglar las cosas" y cuando entró a la vivienda encontró en el comedor —sobre el suelo— tirado un colchón y dos mujeres estaban desnudas grabando contenido sexual.

Siempre sobre la base de la denuncia de María, una de esas chicas era Nicol, la amante de su novio. Mientras que este se encontraba en el baño. Cuando ella fue a buscar a Pablo para pedirle explicaciones por lo que sucedía, este comenzó a darle golpes de puño y patadas en zona de la cabeza, espalda, piernas.

Con ayuda de su amiga, la víctima logró salir de la vivienda y se trasladó a sede policial. El fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar —Dr. Diego Cortez— ordenó que se envíe la denuncia a sede judicial y que la víctima sea examinada por el médico de Sanidad quien le diagnosticó heridas curables en 7 días.