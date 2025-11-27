Ingresar
Crimen de Camila Barrera: pedirán la prisión preventiva para Eduardo Pallares

La fiscalía solicitará la medida para el único imputado por el asesinato de la adolescente, asesinada en Frías el 8 de noviembre último.

Hoy 07:25

La fiscal de Frías, Natalia Simoes, solicitará la prisión preventiva para el empleado municipal Eduardo Pallares, único acusado por el asesinato de Emilse Camila Barrera, ocurrido durante la madrugada del 8 de noviembre.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que no se realizará una audiencia de prórroga de detención y que la fiscal avanzará directamente con el pedido de preventiva.

Según la autopsia, Emilse murió por asfixia manual y fractura de cuello. De acuerdo con la acusación fiscal, Pallares la habría estrangulado utilizando la correa del llavero de su motocicleta. Luego del hecho, habría regresado a su domicilio, se habría aseado y posteriormente asistido a una cena de empleados municipales.

La víctima había cumplido 18 años el día anterior. La investigación sostiene que la joven y el acusado acordaron un encuentro sexual en la intersección de Catamarca y la Ruta Nacional 157 a cambio de una suma de $40.000.

Testigos aportaron información que señala la existencia de un entorno vinculado al consumo de drogas, alcohol y posibles situaciones de explotación sexual juvenil. La fiscalía investiga la posible participación de distintas personas en este circuito, incluyendo presuntos clientes, intermediarios y otras jóvenes involucradas.

La causa se desarrolla en dos líneas: la primera, centrada en el homicidio; y la segunda, orientada a determinar responsabilidades en presuntos hechos de explotación sexual en la zona, donde se habría identificado actividad sostenida durante toda la semana y participación de distintos actores, entre ellos remiseros.

En esta segunda línea, se trabaja en la elaboración de un registro de lugares, personas y dinámicas relacionadas con estos hechos, el cual incluiría información sobre adolescentes involucradas y la presunta clientela.

No se descartan allanamientos en domicilios de personas mencionadas durante las declaraciones, incluidos contactos de la víctima y presuntos clientes.

La audiencia en la que Simoes solicitará la prisión preventiva de Pallares se realizaría el próximo martes. Se espera la presencia de familiares y allegados de la víctima en las inmediaciones de la Fiscalía.

