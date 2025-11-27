Crimen de Camila Barrera: pedirán la prisión preventiva para Eduardo Pallares

La fiscalía solicitará la medida para el único imputado por el asesinato de la adolescente, asesinada en Frías el 8 de noviembre último.
La fiscal de Frías, Natalia Simoes, solicitará la prisión preventiva para el empleado municipal Eduardo Pallares, único acusado por el asesinato de Emilse Camila Barrera, ocurrido durante la madrugada del 8 de noviembre.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que no se realizará una audiencia de prórroga de detención y que la fiscal avanzará directamente con el pedido de preventiva.
Según la autopsia, Emilse murió por asfixia manual y fractura de cuello. De acuerdo con la acusación fiscal, Pallares la habría estrangulado utilizando la correa del llavero de su motocicleta. Luego del hecho, habría regresado a su domicilio, se habría aseado y posteriormente asistido a una cena de empleados municipales.
La víctima había cumplido 18 años el día anterior. La investigación sostiene que la joven y el acusado acordaron un encuentro sexual en la intersección de Catamarca y la Ruta Nacional 157 a cambio de una suma de $40.000.
Testigos aportaron información que señala la existencia de un entorno vinculado al consumo de drogas, alcohol y posibles situaciones de explotación sexual juvenil. La fiscalía investiga la posible participación de distintas personas en este circuito, incluyendo presuntos clientes, intermediarios y otras jóvenes involucradas.
La causa se desarrolla en dos líneas: la primera, centrada en el homicidio; y la segunda, orientada a determinar responsabilidades en presuntos hechos de explotación sexual en la zona, donde se habría identificado actividad sostenida durante toda la semana y participación de distintos actores, entre ellos remiseros.
En esta segunda línea, se trabaja en la elaboración de un registro de lugares, personas y dinámicas relacionadas con estos hechos, el cual incluiría información sobre adolescentes involucradas y la presunta clientela.
No se descartan allanamientos en domicilios de personas mencionadas durante las declaraciones, incluidos contactos de la víctima y presuntos clientes.
La audiencia en la que Simoes solicitará la prisión preventiva de Pallares se realizaría el próximo martes. Se espera la presencia de familiares y allegados de la víctima en las inmediaciones de la Fiscalía.