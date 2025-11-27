Sydney Sweeney tendrá una cuenta de OnlyFans en la tercera temporada de Euphoria

La tercera temporada de Euphoria incorporará nuevas controversias, entre ellas la apertura de una cuenta de OnlyFans por parte de Cassie y un giro más oscuro en la historia de Rue, mientras crece la expectativa por su estreno en 2026.

Hoy 07:46

La expectativa por la tercera temporada de Euphoria sigue creciendo. Aunque el rodaje terminó en octubre de 2025, la serie aún no tiene fecha oficial de estreno y los seguidores llevan casi cuatro años esperando su regreso.

Si bien HBO no confirmó detalles de la trama, en los últimos días se filtraron datos relevantes. Uno de ellos indica que Cassie Howard, interpretada por Sydney Sweeney, abrirá una cuenta en OnlyFans, mientras que Rue (Zendaya) continuará enfrentando las consecuencias de su adicción. Ambas líneas narrativas ya habían sido insinuadas en temporadas anteriores y, según parte del fandom, representan una evolución coherente de los personajes.

Las filtraciones surgieron después de un evento privado organizado por HBO Max en Brasil, donde se mostró material inédito a un grupo reducido de invitados. A pesar del hermetismo, la información trascendió a la prensa local y luego a toda la comunidad de seguidores de la serie.

En abril de 2025 ya se había viralizado un video del rodaje donde Sweeney aparecía con un vestido de novia, lo que generó especulaciones sobre la vida sentimental de Cassie. Sin embargo, según las nuevas filtraciones, Nate Jacobs (Jacob Elordi) descubre a Cassie disfrazada de conejita Playboy sacándose fotos para su cuenta de OnlyFans, lo que podría sugerir que ambos continúan viviendo juntos.

Todo apunta a que esta será la temporada más oscura y dramática. Rue, ahora adulta, deberá afrontar su dependencia a las drogas en un contexto mucho más riesgoso, con dos bandas de narcotraficantes siguiéndola de cerca. Además, la serie explorará temas como la fama, las relaciones personales y las decisiones individuales bajo la dirección de Sam Levinson, nuevamente al frente del proyecto. El reparto regular se mantiene, con incorporaciones destacadas como Rosalía y Sharon Stone.

Reacciones divididas entre los fans

Las filtraciones generaron sorpresa, debates y una ola de teorías. Mientras parte del público critica la decisión de profundizar en la hipersexualización de Cassie, otros consideran que la trama es una consecuencia lógica de su recorrido en la serie.

En redes también surgieron comentarios cuestionando a Sweeney, con usuarios señalando sus recientes fracasos de taquilla en Edén y Christy, insinuando que esta subtrama sería “su única forma de financiarse”. Otro sector recuerda que Euphoria ya abordó estos temas a través del personaje de Kat Hernandez (Barbie Ferreira), por lo que dudan de la necesidad de retomar conceptos similares.

Pese a las críticas, las expectativas siguen en alza. Se prevé que la tercera temporada de Euphoria se estrene durante el primer trimestre de 2026.