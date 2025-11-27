Causa Cuadernos: este jueves se realiza la cuarta audiencia del juicio con Cristina Kirchner entre los acusados

El TOF 7 continuará hoy con el proceso que durará hasta el 2 de diciembre.

Hoy 08:01

El Tribunal Oral Federal 7 reanudará este jueves la lectura de la elevación a juicio de la causa Cuadernos, en una nueva jornada que se extenderá cerca de cuatro horas.

Durante la audiencia, los jueces avanzarán con el extenso requerimiento de elevación a juicio, un tramo que se prevé concluir el próximo 2 de diciembre.

En la audiencia del martes se leyó el pasaje de las declaraciones de los empresarios arrepentidos que identificaron a Cristina Kirchner como líder del esquema de recaudación de las coimas. Los imputados que hoy actúan como colaboradores de la Justicia también apuntaron contra Julio De Vido, al sostener que “fue el principal referente de los organizadores en términos orgánicos e inorgánicos”.

Ese mismo día, el secretario del tribunal continuó con la lectura de la declaración del supuesto financista Ernesto Clarens, que había quedado pendiente. Allí, Clarens señaló: “Me fui de la familia Gotti porque eran rehenes de los Kirchner. Las empresas del sur se repartían las obras entre ellos. Les daban retornos desmesurados al entonces gobernador Kirchner. Sus dueños me decían que tenía que separar dinero para dárselo a Lázaro Báez, y éste —supongo— se lo daba a Néstor Kirchner. Esto se repitió durante su presidencia”.

“Después de la muerte de Néstor, Cristina quiso salvar a Gotti, pero que se quería sacar a López del medio. El dinero de la firma salía de aeroparque, del sector militar, y el destino era El Calafate. Una vez entraron los bolsos por la cocina”, agregó.

La investigación asegura que “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivosy/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.

Sobre la responsabilidad de la expresidenta, la fiscalía insistió que quedó reflejada en “las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.

El caso involucra a figuras centrales de la política y del empresariado. En el banquillo aparecen Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros exfuncionarios. Del lado de los empresarios se destacan Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero y Alberto Taselli. También está imputado Oscar Centeno, el chofer cuyos cuadernos dieron origen a toda la investigación.

Cómo seguirá el juicio

Esta semana comenzó a regir el sistema de dos audiencias, los días martes y jueves, con el objetivo de acelerar el juicio. Entre este martes y el 2 de diciembre se completará la lectura de los requerimientos a juicio de la causa principal y la de los tramos vinculados a las acusaciones por corrupción en la adjudicación de obras.

El mes de diciembre estará marcado por etapas específicas. Las audiencias del 4, 9, 11 y 16 se centrarán en las exposiciones de la fiscalía, a cargo de Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente conocido como “La Camarita”.

En este expediente se investiga la supuesta cartelización en el sector de la obra pública vial, involucrando a la Cámara Argentina de Empresas Viales.

El 18 de diciembre, que será el último jueves hábil antes de las Fiestas, se abordarán los pedidos fiscales en otras dos causas conexas: “Trenes” y “Corredores Viales”. En Navidad no habrá actividad judicial.

Los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli solicitaron a los defensores que anticipen si plantearán cuestiones preliminares, y recibieron confirmaciones afirmativas de varios abogados.

Esto abre la puerta a otra fase, donde se escucharán los argumentos de las partes, se consultará la opinión de la fiscal y de la UIF, para luego resolver sobre estos puntos.

De acuerdo con las proyecciones, si se respeta el receso por la feria judicial de enero, recién en febrero de 2026 comenzarán las 86 declaraciones indagatorias programadas. Aunque los imputados no estén obligados a declarar, todos deberán presentarse ante el tribunal para proporcionar sus datos personales, un trámite ineludible.

Por el momento, se mantiene el formato mixto de audiencias: cada acusado asistirá presencialmente en su turno asignado, junto a los jueces, la fiscalía, la querella y su equipo de defensa. El resto de los participantes podrá seguir el desarrollo de manera remota a través de Zoom.