"Todo el mundo tiene el título de la reforma laboral, pero nadie tiene el texto"

Así lo expresó en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados quien además consideró que en este tema "cada cual atiende su juego".

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados analizó este jueves en Radio Panorama la creciente discusión pública sobre la reforma laboral, pero advirtió que, pese al enorme caudal de opiniones y posiciones, nadie conoce el texto real de lo que podría convertirse en uno de los debates centrales del próximo Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Todo el mundo tiene el título, pero no tiene el texto”, afirmó. Según explicó, cada sector impulsó su propio borrador: la UIA, la CGT, las Confederaciones Laborales y hasta referentes del PRO, quienes —señaló— intentan buscar un punto medio aunque “no tienen ningún punto de contacto”. Entre los temas mencionados aparecen la ultraactividad, la aclaración de convenios, la carga tributaria, los derechos colectivos e individuales y la estructura de impuestos, pero sin un documento unificado que permita un análisis real.

Granados planteó además que el 10 de diciembre marcará un quiebre político: “Empieza otro partido. Todos se van al túnel y salen a jugar otro partido: el Presupuesto, la reforma tributaria, la laboral, el Código Penal con penas más duras para evasores, la presión fiscal, la responsabilidad financiera y la ley de glaciares”.

Por último, recordó que este miércoles el Estado argentino enfrentó “el mayor vencimiento de deuda en años”, por 14 billones de pesos, y que el Banco Central liberó encajes para afrontarlo. El 96% de ese monto fue renovado, en muchos casos mediante bonos ajustados al dólar, un dato que refleja el nivel de expectativa e incertidumbre en torno al rumbo económico.